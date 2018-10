Trei târguri de locuri de muncă, la Braşov: unul de stat şi două private

1.248 locuri de muncă sunt puse la bătaie, laCele peste 1.200 de joburi sunt oferite de peste 57 de agenţi economici care au confirmat deja participarea, iar dintre acestea, 91 sunt pentru absolvenţii de studii superioare, iar 1.157 de locuri de muncă sunt pentru candidații fără facultate.Bursa este destinată absolvenţilor unei forme de învăţământ promoţia 2018, dar pot participa şi brașovenii care sunt în căutarea unui loc de muncă sau vor să-şi schimbe jobul actual.Absolvenții unei forme de învățământ, promoția 2018, care încă nu și-au găsit un loc de muncă au șansa de a intra pe piața muncii brașovene, în cadrul bursei locurilor de muncă destinată lor.Bursa locurilor de muncă petru absolvenți reprezintă o oportunitate pentru toți solicitanții de locuri de muncă interesați în a cunoaște mai bine piața muncii, ofertele de locuri de muncă, pentru a putea astfel să își aleagă un loc de muncă, conform pregătirii lor profesionale, sau să se (re)orienteze profesional spre ocupații cu posibilități mai mari de angajare, pe termen mediu și lung.Meseriile în care au fost anunţate cele mai multe locuri de muncă vacante sunt:: inginer (diverse specializări), analist calitate, specialist achiziții publice, controlor calitate, economist, funcționar administrativ, manager facilități, analist servicii client, asistent comercial, lector/formator, specialist resurse umane, programator CNC iar: agent securitate, agent vânzări, agent servicii client, ajutor bucătar, ajutor cofetar, ajutor ospatar, ambalator manual, asistent manager, barman, brutar, bucătar, bufetier, cameristă hotel, casier, cofetar, conducator troleibuz, contabil, controlor asigurarea calității, desenator tehnic, dispecer, dulgher, educatoare, electrician auto/construcții/întreținere și reparații, faianțar, femeie de serviciu, fierar betonist, frezor universal, funcționar economic/administrativ, gestionar depozit, grafician calculator, macaragiu, magaziner, inspector resurse umane, instalator, lăcătuș mecanic, legător manual, lucrător comercial, manipulant marfă, mecanic auto, montator, menajeră, operator calculator, operator CNC, ospatar, patiser, paznic, profesor învățământ preșcolar, recepționer, referent administrativ, reglor, secretară, șofer (diverse categorii), stivuitorist, strungar universal, sudor, tâmplar universal, tehnician proiectant, țesător, vânzător, vopsitor, zidar, zugrav, etc.„Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți” are loc în data de 19 octombrie 2018, cu începere de la ora 09:00, la sediul Casei Armatei (Str. Mureșenilor, Nr. 29).Un alt punct de recrutare va fi în acest weekend Braşov Business Park, unde are loc Târgul de Joburi Braşov (sâmbătă şi duminică, începând cu ora 10.00). Organizatorii anunţă 1.500 de locuri de muncă, în mai toate domeniile şi pentru toate nivelele de calificare, iar printre angajatori se numără: Abitare, Arkus, Azets, CCC, Carrefour, CGS, Control Point, CRH, Flashnet, Horizon Global, Hornbach, Icco Systems, Interjobs, IUS, JD Norman Industries, Job4life, Kronospan, Leroy Merlin, McDonald's, Metal Tech, Olin, Open Mind, Prato, Procariera, Schaeffler, Tess, Si Veo. Recrutări se fac şi pentru muncitori în Germania.Angajatorii vin cu oferte din categoria entry-level, nivel mediu şi avansat.Peste 1.000 de locuri de muncă sunt disponibile, din domeniul retail, automotive, contabilitate, IT sau resurse umane, în companii precum: Lidl, Azets, Quin, Accenture, CCC, Mc Donald’s, Bertrandt, Elektrobit, Bosch Automotive, Harsha Engineers, VEO Worldwide Services, ARKUS Consult, Vodafone, PMG Braşov, Draexmaier, Olympus, Ipsos.Târgul e unul în organizare privată şi aduce în atenţia candidaţilor şi campania „Cel mai bine plătit job”, în fapt o campanie de culegere de idei de marketing, descrisă pe www.celmaibineplatitjob.ro „Cel care va fi ales să ne fie coleg în departamentul de marketing al Caroli Foods Group, va fi recompensat cu 10.000 de dolari pe lună (timp de trei luni), pentru doar 10 ore lucrate pe săptămână pentru implicarea sa în implementarea ideii propuse”, explică Anamaria Băjan, reprezentat angajator.