„The Sound of Music”, concert estival al Filarmonicii, în Piața Sfatului

Descriere foto: Duminică, 14 iulie 2019 de la ora 19.00, în Piaţa Sfatului va avea loc concertul estival susţinut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Braşov „The Sound of Music"; Sursa: filarmonicabrasov.ro



Braşovenii şi turiştii sunt invitaţi duminică, 14 iulie 2019, ora 19.00, în Piaţa Sfatului, la concertul estival susţinut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Braşov „The Sound of Music".



Concertul va fi condus de dirijorul Ovidiu-Dan Chirilă, dirijor permanent al Filarmonicii.



Melomanii se vor putea bucura de prezenţa renumitului violonist Florin Ionescu - Galaţi, solistul invitat în concert.



Repertoriul ales cuprinde lucrări de largă popularitate. Astfel, publicul se va putea delecta cu piese ale celebrilor compozitori, şi aici amintim de Strauss, Ivanovici, Elgar, Bach, Kreisler, Joplin, Dinicu-Heifetz, Fucik.



„Suntem bucuroşi să fim din nou în Piaţa Sfatului. Este un loc ce se identifică perfect cu manifestările artistice-culturale ale Braşovului. Suntem siguri ca «Sound of Music», primul concert din seria evenimentelor estivale organizate de Filarmonica Braşov, va fi pe placul braşovenilor, turiştilor şi tuturor celor ce vor fi prezenţi acolo. Vor avea ocazia să fredoneze pe ritmurile muzicii, cunoscute de altfel de marea majoritate. Valurile Dunării, Liliacul, Marsul egiptean, Marsul persan, Jazz Air, Frumosul Rozmarin, Hora Staccato şi desigur, Sunetul Muzicii.



Totodată, 14 iulie este Ziua Naţională a Franţei, prilej cu care am pregătit ceva special, fiind invitaţi şi membrii Alianţei Franceze din Braşov.", a explicat Alexandra Grancea, PR Filarmonica Braşov.



Intrarea este liberă!