S.C. BRAVCOD S.R.L.- depunere solicitare de obținere a autorizatiei de mediu

S.C. BRAVCOD S.R.L. cu sediul in mun. Codlea, Extravilan, km 3, jud. Brasov, anunta depunerea solicitarii de emitere a autorizatiei integrate de mediu pentru Abatorul de curcani din mun. Codlea, Extravilan, Sos. Codlea-Sibiu, km 3, jud. Brasov.



Activitatea se incadreaza in anexa 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctul 6. Alte activitati, pct. 6.4., lit. a) exploatarea abatoarelor cu o capacitate de productie de peste 50 de tone carcase pe zi.



Informatiile privind impactul potential asupra mediului, a activitatii pentru care se solicita emiterea autorizatiei integrate de mediu, se pot obtine de la sediul APM Brasov, str. Politehnicii, nr. 3, jud. Brasov, zilnic de luni-joi, intre orele 8-16.30 si vineri, intre orele 8-14. Observatiile, sugestiile si propunerile publicului se primesc in scris la sediul APM Brasov sau prin e-mail la office@apmbv.anpm.ro.