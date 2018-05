“ Șaguniștii cuceresc NASA”, Mix Actual, 07.05.2018

“ Șaguniștii cuceresc NASA”. De câțiva ani, știrea sună la fel. Doar ei sunt din ce în ce mai mulți, în timp ce banii sunt din ce în ce mai puțini. Anul acesta sunt 26!



NASA le pune la dispoziție copiilor din toată lumea o bibliotecă virtuală și dă startul la... idei! Iar ei, copiii geniali ai lumii, proiectează sisteme spațiile complexe, caută un loc în Univers, propice existenței, caută surse de viață, concep sisteme sociale și politice. Câteva mici genii sunt doar în clasa a șasea!



Când îi asculți ai senzația că ești conectat direct la viitor. Un viitor care pare tot mai puțin probabil să fie unul românesc, deși cei mai mulți premianți sunt români, acesta este durerosul paradox...



Brașovenii de la Colegiul Andrei Șaguna sunt printre primii copii de pe planetă la inteligență, cultură, creativitate și hărnicie.

Și, poate, singurii premianți NASA care aproape cerșesc, an de an, banii de drum. România nu-și susține elitele. Aproape le silește să fugă în lume.



Și, totuși, profesori cum e Carmen Tănăsescu-profa de fizică- rămân acasă și muncesc an de an pentru a crește, în România, creiere pentru loturile olimpice internaționale, pentru NASA și pentru cine mai are nevoie de ele.



Toți pentru unul, unul pentru toți, spune Carmen Tănăsescu ( fost senator, cândva, care s-a lăsat, fără regret de politică pentru a face ceea ce îi aduce, cu adevărat, mari bucurii!) . Adică, ori pleacă toți în America să aducă la Brașov premiile, ori stau toți acasă.



Două dintre premiante,Alexandra Lazăr și Daria Manea, olimpice și ele, de cànd se știu, au povestit, la Mix Actual din universul lor plin de vis și speranță. Ascultându-le, lumea chiar pare mai bună!



