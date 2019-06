Transportul privat va fi inlocuit de cel „de stat” în încă patru localităţi brașovene

Consilierii judeţeni braşoveni au aprobat actualizarea Programului judeţean de transport public de persoane prin curse regulate 2014 – 2019, demers ce era necesar pentru că actualul contract de delegare a gestiunii pentru acest serviciu expiră la data de 30 iunie 2019.



Din noul program de transport au fost scoase traseele care sunt acoperite de RATBV-ul metropolitan, respectiv cele deservite de liniile Braşov – Cristian (linia 110), Braşov – Ghimbav (linia 210) şi Braşov – Sânpetru – Bod (linia 420). În rest, potrivit actului normativ aprobat de Consiliul Judeţean Braşov, pentru toate celelalte rute, actualii operatori au primit dreptul de a mai asigura serviciul de transport până la data de 2 decembrie 2019.



Altfel spus, scoaterea din programul judeţean de transport înseamnă că autoritatea judeţeană nu va mai avea atribute de licenţiere (delegare de gestiune) prin licitaţie a unor operatori privaţi pe traseele de transport pentru localităţile respective.



Transportul public urmează să fie operat de un operator public de transport, în cazul de faţă primăriile, prin Agenţia de Transport Metropolitană, respectiv prin RATBV SA. Până acum așa a funcţionat transportul public pe raza municipiului Brașov. De acum în acest regim intră Cristian, Ghimbav, Sânpetru şi Bod, dar mai urmează alte 11 localităţi în care consiliile locale au început demersurile, blocate temporar până în 2 decembrie 2019 de schimbarea legislaţiei.



Înainte ca proiectul de hotărâre să fie supus aprobării, secretarul judeţean Braşov, Mariana Dumbrăveanu, a prezentat temeiul legal care a stat la baza elaborării actului normativ şi le-a comunicat aleşilor judeţeni că „acest contract (cel valabil pentru perioada 2014 – 2019, n.r.) expiră la data de 30 iunie 2019, motiv pentru care este benefică aprobarea actualei hotărâri (ce prevede prelungirea, n.r.), având în vedere că este vorba de un serviciu de mare importanţă pentru locuitorii Braşovului”.



Totodată ea le-a explicat aleşilor judeţeni că „în condiţiile în care prin Legea nr. 328 din luna decembrie a anului 2018 a fost modificată legea nr. 92/2007 prin care se reglementează transportul public de persoane la nivel judeţean, aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov a avut mai multe întâlniri cu Agenţia de Transport Metropolitană, care este organizată sub forma unei Agenţii de Dezvoltare Intercomunitară (ADI, n.r.), care cuprinde localităţile din zona Braşovului. Am primit toate hotărârile unităţilor administrativ teritoriale care au decis să îşi reorganizeze transportul de călători prin ADI. Am avut în vedere deciziile ADI, hotărârile Consiliilor Locale Bod, Sânpetru şi Ghimbav, contractul de delegare de gestiune pe transport pe zona metropolitană, încheiat în 20 de decembrie 2018 precum şi faptul că Legea nr. 328 / 2018 prevede că se prelungesc, până la data de 2 decembrie 2019, licenţele şi trasele, cu excepţia zonelor în care sunt încheiate contracte cu agenţiile de dezvoltare intercomunitară. Am scos din programul aprobat de consilierii judeţeni în anul 2014 traseele Bod - Sânpetru, Bod - Sat, Braşov - Stupini - Bod Colonie, Braşov - Sânpetru şi Ghimbav - Braşov (traseele pe care circulă liniile RATBV 110, 210, 420), pentru care unităţile administrativ-teritoriale în cauză au dovedit a avea un contract cu transportatorul organizat operatorul agreat de ADI. De asemenea, am propus prelungirea valabilităţii şi a traseelor de transport, până la data de 2 decembrie 2019”.