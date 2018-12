Reuniune Corală la Casa Armatei - „Doamne, auzi glasul meu”

Brașovenii sunt invitați joi, 13 decembrie 2018, de la ora 18, la Complexul Militar Brașov (Casa Armatei), Sala Coloanelor, la Reuniunea corală „Doamne, auzi glasul meu", ajunsă la cea de-a XXVIII-a ediție. Intrarea este liberă!





„Doamne, auzi glasul meu”, de la colinde tradiționale la muzică clasică!



O manifestare ajunsă la cea de-a XXVIII-a ediție este organizată joi, 13 decembrie 2018, la Brașov.



Complexul Militar Brașov, Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov și Asociația Creștină Sfântul Mare Mucenic Gheorghe Ocrotitorul Săracilor îi invită pe brașoveni la Reuniunea Corală „Doamne, auzi glasul meu”.



„Ediția dedicată Slăvitului Praznic al Nașterii Domnului este una a corurilor de copii și tineret, așa cum nu a mai fost în exclusivitate până acum. Ne dorim ca în acest fel să încurajăm iubitorii de muzică să guste din acest frumos dar pe care îl fac cele mai curate voci, colindul, împletit cu cântecul sacru. Aflată sub semnul Centenarului Marii Uniri, ediția aceasta aduce o poveste a colindului din tinda casei și până pe marile scene de muzică clasică”, declară preotul militar Bogdan Oancea, „sufletul” reuniunilor corale organizate de două ori pe an, înaintea celor două Mari Praznice, Nașterea și Învierea Domnului.



Programul va fi început prin colindul traditional, însuflețit de familia de rapsozi populari Cotigă, sub coordonarea Vioricăi Cotigă.



Urmează Corul „Prietenii cântăreți” al Colegiului „George Moroianu” din Săcele, dirijați de prof. Gabriela Popescu, Corul de copii „Puls” al Școlii Generale nr. 15 Brașov, aflați sub coordonarea prof. Luminița Cărpinișan. Seara se va încheia cu numerosul și bine pregătitul Cor de copii al Colegiului Național „Andrei Șaguna” din Brașov, construit și crescut în valoare de prof. Andrada Mureșan.



Reuniunea corală „Doamne, auzi glasul meu” are loc joi, 13 decembrie 2018, ora 18, la Complexul Militar Brașov (Casa Armatei), Sala Coloanelor.



Intrarea este liberă.