În data de 7 martie, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, au efectuat două percheziții la punctul de lucru al unei societăți specializate în prestarea unor servicii de consultanță financiară și contabilitate, respectiv la domiciliul reprezentantului legal al acesteia. În cauza s-a dispus continuarea urmăririi penale faţă de o persoană suspectă în vârstă de 49 ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată, constând în aceea că, în calitate de contabilă a unei societăți comerciale, având atribuții de gestiune a sumelor de bani, și-a însușit suma de 208.631 lei din fondurile societății, simulând existența unei relații comerciale între firma la care își desfășura activitatea și un alt operator economic, prin falsificarea unui contract de execuție lucrări de construcție și a facturilor fiscale aferente. În urma perchezițiilor efectuate au fost ridicate mai multe documente financiar-contabile și medii de stocare a datelor informatice, în vederea extinderii cercetărilor față de persoana suspectă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în modalitatea prevăzută și pedepsită de art. 9 alin. (1) lit. c din Legea 241/2005, constând în emiterea unor facturi fiscale în numele unor societăți comerciale în care nu deținea nici o calitate, în scopul punerii acestor înscrisuri la dispoziția altor agenți economici, care, prin înregistrarea facturilor fiscale, generau o serie de operațiuni nereale, în scopul diminuării taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat. Cu privire la persoana suspectă a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 ore, urmând a fi prezentată în cursul acestei zile Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov pentru a dispune măsurile legale din competență.