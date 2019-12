Pârtia de săniuş din Poiana Braşov va fi deschisă de sâmbătă

Descriere foto: Pârtia de săniuş din Poiana Braşov va fi deschisă de sâmbătă, 7 decembrie 2019. Taxa de acces (aceeași cu cea din sezonul trecut): minim 25 de lei pentru copii, minim 30 de lei pentru adulţi; Foto arhiva: iarna 2018-2019; Sursa: bzb.ro



La sanie, pe zăpadă artificială! Pârtia de săniuş din Poiana Braşov se deschide sâmbătă, 7 decembrie 2019!



Taxa de acces: minim 25 de lei pentru copii, minim 30 de lei pentru adulţi



Având în vedere că, de câteva zile, iarna şi-a intrat în drepturi, cel puţin din punct de vedere al temperaturilor, firma care administrează derdeluşul din Poiana Braşov a început să producă zăpada artificială.



„Cele două tunuri de producere a zăpezii artificiale din dotarea pârtiei de săniuş au funcționat în continuu, astfel încât s-a putut asigura zăpada artificială necesară pentru înzăpezirea celor patru piste de tubing şi a pârtiei de săniuş”, a anunţat administratorul derdeluşului. În aceste condiţii, de sâmbătă, 7 decembrie 2019, pârtia de săniuş din Poiana Braşov va fi deschisă.



Tarifele pentru acest sezon au rămas acelaşi de anul trecut, turişii putând opta pentru accesul în snowpark pentru o oră, două ore, trei ore sau o zi întreagă. Copiii beneficiază de reducere a tarifului de intrare. Astfel, pentru o oră, copiii vor plăti o taxă de acces în parc în valoare de 25 de lei, plus 10 lei pentru a folosi banda transportoare. Tot pentru o oră, adulţii vor plăti o taxă de acces de 30 lei, plus 15 lei pentru bandă.



Pentru două ore, copiii vor plăti 35 de lei – taxă, plus 20 lei pentru a folosi banda transportoare, iar adulţii 45 de lei taxă de acces în parc, plus 25 lei pentru banda transportoare.



Pentru trei ore, copiii vor plăti o taxă de acces de 40 lei, plus 20 lei pentru banda transportoare.



Pentru o zi, copiii vor plăti o taxă de acces în parc în valoare de 45 lei, plus 25 lei pentru banda transportoare, iar adulţii vor plăti 60 lei taxă de acces, plus 35 lei pentru banda rulantă.



Clienţii nu sunt obligaţi să plătească banda rulantă. Depăşirea timpului achitat pe cartelă cu mai mult de 15 minute se taxează cu preţul pentru acces de o oră.