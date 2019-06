O butelie a explodat in Brașov. Barbatul a suferit arsuri la nivelul cailor resipiratorii si fetei !

O butelie a explodat , in aceasta dimineata, in judetul Brasov. Incidentul a avut loc in localitatea Vladeni, intr-o casa situata pe strada Mare. O casa a fost cuprinsa de flacari, iar un barbat a suferit rani grave.



Barbatul care se afla in casa in momentul exploziei a suferit arsuri la nivelul cailor resipiratorii si fetei. Victima era constienta si a fost transportata la spital. La fata locului au intervenit un echipaj smurd si doua autospeciale cu apa si spuma. In acest caz se fac verificari pentru a stabili in ce circumstante s-a produs explozia.