Gimnastică ritmică: ACS Transilvania Brașov, a obținut medalie de bronz la „ansambluri” la ,,Cupa Sportul Studențesc”!



Week-end–ul trecut, a avut loc „Cupa Sportul Studenţesc” la gimnastică ritmică, la care Clubul Sportiv Transilvania Braşov a fost reprezentat de patru sportive antrenate de Carla Stoica.



Cea mai bună clasare a acestora a fost la categoria ansambluri, unde s-au ales cu medalia de bronz.



Celelalte rezultate ale micuţelor gimnaste de la Transilvania în competiţie au fost: categoria 6 ani - Munteanu Alice - locul 4 şi Bogdan Luise - locul 5; categoria 7 ani - Spulber Nora - locul 4; categoria 8 ani - Ungureanu Dalina - locul 5.



„A fost o competiţie de verificare pentru Cupa României şi Campionatul Naţional de ansambluri. Am concurat cu nişte cluburi foarte puternice din Bucureşti şi Ploieşti. Un eveniment puternic şi o felicităm pentru organizare pe Alexandra Piscupescu. Concursul a fost organizat pe mai multe nivele, noi fiind înscrise la nivel A, adică alături de cele mai bune gimnaste. Am avut evoluţii bune şi sunt mulţumită de fete. Ne întoarcem în sala de antrenament mai determinate, cu un plus de entuziasm şi nerăbdătoare pentru concursurile care vor urma”, a spus Carla Stoica, antrenoare la secţia de gimnastică ritmică a Clubului Sportiv Transilvania.