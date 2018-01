„L’Heure d’Or de Paris”, spectacol de balet, în week-end, la Operă

Descriere foto: Artiştii Operei Braşov ne invita la primul spectacol de balet din anul acesta: „L’Heure d’Or de Paris”, sâmbătă, 20 ianuarie 2018, la Sala Operei; Sursa: bzb.ro; opera-brasov.ro



Sâmbătă, 20 ianuarie 2018, de la ora 18.30, artiştii Operei Braşov vă invită la primul spectacol de balet din 2018: „L’Heure d’Or de Paris”.



„L’Heure d’Or de Paris” este construit pe muzică aparţinând clasicilor francezi: C. Debussy, Ch. Gounod, J. Massenet, C. de Saint-Saëns.



Cei prezenți se vor bucura de un colaj de chansonete celebre interpretate „live” de soliştii Operei Braşov şi invitata specială a acestui spectacol, îndrăgita soprană Daniela Vlădescu.



„L’Heure d’Or de Paris” este un spectacol de balet neoclasic, având libretul, coregrafia şi regia semnate de binecunoscutul balerin Horaţiu Cherecheş de la Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” din Constanţa, care va fi şi protagonist pe scena Operei Braşov.



Coregrafia spectacolului se bazează pe elemente de amploare tehnică, de perfecţiune estetică, de duet ale baletului clasic, de îmbinare inedită a mişcării şi decorului, pe muzică cântată live.



Chansonetele, cântate odinioară de îndrăgiţii Edith Piaf, Charles Aznavour, Yves Montand, vor fi interpretate de soliştii Operei Braşov: Anda Pop, Cristina Radu, Alexandru Aghenie, Lorand Cristian.





Spectacolul are loc la Sala Operei, sâmbătă, 20 ianuarie 2018, de la ora 18.30.

Biletele se vând la sediul Operei din str. Bisericii Române nr. 51, tel. 0268-419380.

Preţul biletelor este de 20 şi 30 de lei.