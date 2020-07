Gard sonor și luminos pe marginea DN1, pentru avertizarea animalelor sălbatice

Descriere foto: Pe marginea DN1, pe Valea Timișului, a fost montat un gard sonor și luminos, pentru a avertiza animalele (urșii, mistreții, lupii, vulpile, etc) când se apropie o mașină; Sursa: bzb.ro



Ca în Austria și pe Valea Timișului, există un gard sonor și luminos (pe marginea DN1), pentru a avertiza animalele când se apropie o mașină. La instalare a participat și inventatorul sistemului, Andreas Schalk!



Valea Timișului, recunoscută pentru traficul intens, dar și pentru faptul că este un culoar de trecere a urșilor a fost inclusă într-un proiect pilot prin care animalele sunt avertizate când se apropie o mașină.





62 de dispozitive din 33 în 33 metri



Mai exact, prin intermediul proiectului LIFE Safe – Crossing, pe DN1, între localitățile Timișu de Jos și Timișu de Sus, începând cu borna km 155, până la borna km 157, au fost instalate 62 de dispozitive cu o distanță de aproximativ 33 m între ele. Totalitatea dispozitivelor constituie un gard virtual care a fost montat pe o distanță de 2 km. Scopul acestuia este de a reduce riscul de coliziune dintre vehicule și fauna sălbatică, în special specia urs.



Porțiunea de drum național vizată va fi monitorizată, pentru a se stabili eficiența gardului virtual instalat. Concret, farurile mașinilor sunt percepute de senzori, iar în acel moment se activează semnalele sonore și luminoase, iar animalele care vor să treacă strada sesizează un pericol și rămân pe loc până când acesta dispare.





DN 1, periculos pentru urși, lupi sau mistreți



Reprezentantul Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură (INCDS), Mihai Fedorca, a declarat că acești senzori, care produc sunete menite să alunge animalele, sunt activați la contactul cu farurile mașinilor. „Prin acest proiect, noi încercăm să reducem foarte mult accidentele din zona aceasta. Anii trecuți au fost peste 30 de accidente în care au fost implicate animale, în special urși, dar au fost și lupi sau mistreți. În cazul în care rezultatele din această zonă vor fi bune, sperăm să putem replica acest proiect și în alte zone”, a declarat Mihai Fedorca.





În Austria sistemul s-a dovedit eficient



La instalarea senzorilor din Valea Timișului, a participat și inventatorul sistemului, Andreas Schalk, care a explicat cum funcționează sistemul: „În momentul în care se apropie mașina, senzorul transmite semnale luminoase și sonore. Nu sunt semnale foarte puternice, pentru că nu dorim să speriem animalele, ci să le învățăm. Ele au nevoie de ajutorul nostru, pentru a sesiza că aici este o zonă periculoasă. Exact acest lucru face aparatul: marchează prin lumini toată zona ca fiind periculoasă, iar prin sunet atragem atenția și mai mult animalelor”. Acesta a mai spus că în Austria există peste 40.000 de astfel de dispozitive pe marginea arterelor intens circulate. „Au fost instalate în urmă cu mai mulți ani și sunt foarte eficiente”, a continuat Andreas Schalk.



Pe de altă parte, reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov s-au declarat încântați de faptul că acest sector de drum a fost ales pentru implementarea acestui proiect, pentru că în zonă sunt numeroase animale sălbatice.



Primul din România



Proiectul este unul pilot, primul în România, care va reprezenta o bază importantă pentru următoarele proiecte care doresc să se implementeze. Este finanțat prin contribuția programului LIFE al Uniunii Europene și dispozitivele sunt distribuite de IPTE Traffic Solution Ltd., companie din Graz, Austria. Beneficiarii proiectului sunt Fundația Carpați și Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură „Marin Dracea” (INCDS) din România, Agristudio SRL, Parcul Național Abruzzo, Lazio și Molise, Parcul Național Majella și Provincia Terni din Italia, Agencia de Medio Ambiente y Ague de Andalucia, Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio of Junta de Andalucia și Minuartia din Spania, Societatea Callisto Wildlife and Conservation Nature, Cosmote Mobile Telecommunications, Egnatia Odos SA și Regiunea Macedoniei de Vest din Grecia.