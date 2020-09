Fotbal, Liga a 3-a - Gata de joc: Prima etapă, primul derby

Descriere foto: Casa Fotbalului a găzduit tragerea la sorţi pentru stabilirea programului în seriile Ligii 3, în sezonul 2020-2021, unul inedit prin faptul că vor fi 10 serii a câte 10 echipe, decizie luată de oficialii Federaţiei Române de Fotbal în contextul pandemiei de coronavirus; Sursa: bzb.ro





Echipele braşovene au fost repartizate în Seria a V-a a Ligii a 3-a, alături de formaţii din Harghita, Covasna şi Prahova



Casa Fotbalului a găzduit joi tragerea la sorţi pentru stabilirea programului în seriile Ligii 3, în sezonul 2020-2021, unul inedit prin faptul că vor fi 10 serii a câte 10 echipe, decizie luată de oficialii Federaţiei Române de Fotbal în contextul pandemiei de coronavirus.



Cele patru echipe braşovene (SR Municipal, Olimpic Cetate Râşnov, CSM Corona şi Kids Tâmpa) au fost repartizate în Seria a V-a, alături de două echipe din Covasna (Sepsi OSK 2 Sfântu Gheorghe şi KSE Târgu Secuiesc), trei din Prahova (CS Blejoi, CSO Plopeni şi Astra 2 Giurgiu – cea din urmă joacă la Ploieşti) şi una din Hargita (AFC Odorheiu Secuiesc, antrenată de Florin Stângă).



Prima etapă a sezonului va programa şi primul derby braşovean, cel dintre Olimpic Cetate Râşnov şi SR Braşov (12 septembrie). Cele două echipe au făcut parte şi în sezonul trecut din al treilea eşalon fotbalistic al ţării. În tur, Râşnovul a învins pe teren propriu cu 3-0, în timp ce partida retur nu s-a mai jucat, campionatul fiind întrerupt din motivele deja cunoscute.



„Nu consider meciul un derby, poate derby-uri vor fi între echipele din oraşul Braşov. Noi suntem un club micuţ şi dorim să ne vedem strict de treaba noastră. Vom aborda meciul cu SR-ul cum le vom aborda şi pe cele cu celelalte echipe, fie ele din Braşov sau din alte judeţe. Special e doar faptul că e vorba de primul meci din campionat. A fost o perioadă dificilă, ştie toată lumea, va fi greu în continuare, ţinând cont de momentul prin care trece nu numai sportul. Încercăm să definitivăm lotul în această perioadă şi sperăm să ne atingem obiectivul pe care ni l-am propus pentru noul an, acela de a ne clasa în primele patru echipe ale seriei”, ne-a spus Ciprian Mustaţă, directorul sportiv al lui Olimpic Cetate Râşnov.

„Seria arată bine. Distanţele pe care le vom parcurge pentru meciurile din deplasare sunt mici. La prima vedere, îmi place seria. Sunt multe echipe pe care le cunosc, dar sunt şi unele necunoscute şi voi începe să culeg informaţii despre ele. Sunt patru grupări din Braşov. Tot ce îmi doresc este să existe respect şi fair-play. Vom avea un start de sezon echilibrat. Întâlnim două dintre echipele bune ale seriei, Râşnov şi Odorheiu Secuiesc. Suntem însă încrezători că vom arăta bine încă de la primul meci. O vom lua etapă cu etapă şi la final vom vedea pe ce loc ne vom clasa. Cu siguranţă, în fiecare meci vom intra pe teren doar cu gândul la victorie”, a precizat şi Liviu Nicolae, antrenorul celor de la SR.



„Le cer suporterilor răbdare şi vor avea o echipă care va da totul pe teren!”



Noul manager general al lui SR Braşov, Ciprian Jurubescu, a comentat: „Ne bucurăm că vom începe meciurile oficiale. Lucrăm pentru ca la ora primei partide să avem echipa completă. Este mult de lucru, însă lumea arată o deschidere deosebită şi în aceste condiţii munca devine mai uşoară. Seria este una între prieteni. Suntem în relaţii bune cu majoritatea colegelor de serie. Ne dorim să fim clubul reprezentativ al Braşovului, atât pe plan managerial, cât şi sportiv. Suntem aproape de a definitiva lotul. Le cer suporterilor câteva zile de răbdare şi le promit că vom avea o echipă care va da totul pe teren pentru culorile galben şi negru”.



Antrenorul nou promovatei Corona, Călin Moldovan, a declarat joi, după tragerea la sorţi, că se aştepta la o astfel de serie pe criterii geografice şi că cel mai important este ca echipa lui să reuşească să fructifice în campionat toată această perioadă de pregătire de care el se declară mulţumit.



„Ne aşteptam cumva la o astfel de serie, pentru că au fost luate în calcul şi aspectele geografice. Suntem nerăbdători să începem, nu are atât de multă importanţă pentru mine cu ce echipă jucăm primul meci, pentru că îmi doresc să facem jocuri bune în fiecare etapă şi îmi doresc ca şi băieţii să fie concentraţi în acest fel. Mă bucur că suntem sănătoși şi, aşa cum am mai spus, este important să începem pentru că sunt convins că tuturor ne este dor de fotbal, dor de competiţie”, a spus tehnicianul Coronei.



Tinereţe şi emoţii



Cu o echipă foarte tânără, alcătuită în mare parte din juniori, ACS Kids Tâmpa se va afla la primul sezon nu doar în Liga a 3-a, ci chiar la nivel de seniori, primind loc datorită parcursului din ultimii ani al echipelor sale de juniori din Liga Elitelor.



„Este o serie echilibrată, în care găsim două echipe cu bugete mari, Corona şi Plopeni, dar şi două echipe-satelit, Sepsi şi Astra. Cele patru, sunt după părerea mea, formaţiile care au cele mai mari şanse la promovare. Mai întâlnim şi echipe cu experienţă, putem spune, la acest nivel, mă refer la SR, Râşnov, Târgu Secuiesc şi Odorheiu Secuiesc. Nu trebuie uitat faptul că Prahova este un judeţ cu tradiţie, iar echipele de acolo produc an de an jucători de valoare. Din punctul nostru de vedere, vom aborda fiecare meci la victorie şi ne propunem ceea ce ne-am propus mereu şi la nivel de juniori, să producem un fotbal spectacol. Sperăm ca până la începutul campionatului să reuşim să transferăm şi 2-3 jucători cu experienţă, iar apoi putem spune că suntem pregătiţi de această nouă provocare”, a precizat Nicu Văduva, managerul secţiei de fotbal de la Kids Tâmpa.



În prima etapă, Kids Tâmpa va juca în deplasare la Sepsi OSK 2, iar apoi va primi vizita celor de la Olimpic Cetate Râşnov. „Este prima experienţă la seniori pentru tinerii noştri jucători şi primul lucru important este să trecem peste emoţiile debutului şi să facem ceea ce ştim, să jucăm un fotbal frumos. Nu va fi uşor, dar acest luru este o provocare pentru noi”, a spus şi antrenorul Ciprian Anghel.