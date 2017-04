Fiesta cubaneză la Sala Sporturilor, cu Omara Portuondo

Descriere foto: Concert cu Omara Portuondo la Sala sporturilor din Brașov; Sursa: eventim.ro



Omara Portuondo, marea voce feminină a faimoasei orchestre Buena Vista Social Club, a revenit în ţara noastră în cadrul turneului mondial aniversar „85 Tour” pentru a le oferi iubitorilor de ritmuri cubaneze și parfum de havana, două concerte, unul dintre ele la Braşov.



Salsa, mambo, rumba şi cha cha cha sunt numai câteva dintre ritmurile care vor răsuna în spectacolul programat pentru 23 aprilie 2017, la Sala Sporturilor, de la ora 19.00.



Biletele pot fi cumpărate la preţuri între 50 şi 200 de lei.



OMARA PORTUONDO, vocea legendara a BUENA VISTA SOCIAL CLUB, celebreaza 70 de ani de activitate artistică susținând două concerte în Romania - primul în 23 aprilie 2017, la Sala Sporturilor din Brașov, de la ora 19:00 și celălalt pe 25 aprilie 2017, la Sala Palatului din București de la ora 20:00.



Atmosfera fermecatoare, plină de nostalgie, de pe strazile vechi din Havana, va fi readusă la viață prin interpretările inconfundabile ale melodiilor sale de succes, pornind de la cântecele lansate în urmă cu 50 ani – de la muzica elegantă de cabaret, până la muzica din perioada petrecută alături de Buena Vista Social Club și ajungând până în prezent.



Împărțind scena cu membrii trupei sale dar și cu invitați surpriză, Omara Portuondo va transforma spectacolelele în adevarate fieste, creând amintiri unice.



Omara Portuondo cântă fără încetare de la varsta de 15 ani. Este o cântăreață legendară a carei voce reflectă o viață lungă, plină de creativitate, pasiune și talent înnăscut pentru muzică. Se află pe scenă de 70 de ani, iar in timp ce revoluții și războaie au cutremurat globul, Omara Portuondo a continuat să cucerească lumea cu vocea sa caldă și cu charm-ul de neegalat.



Este cel mai bine vândut artist din Cuba și ambasador artistic al țării sale. Pe 5 noiembrie 2009, în cadrul celei de-a 10-a ediții a Latin GRAMMY Awards, Omara Portuondo a primit Premiul Grammy la categoria Best Contemporary Tropical Album pentru albumul „Gracias”. De-a lungul carierei, Omara Portuondo a fost nominalizată de 4 ori la Premiile Latin GRAMMY; a primit distincția „Prémio Música Brasileira” în cadrul Galei „Brazilian Music Awards” din 2008; de asemenea, este deținătoarea unui Billboard Latin Music Award (la Gala din 2005).



Turneul mondial „85 Tour” a demarat în 2016 și a avut concerte sold-out în America de Nord, America Latină și în Europa.



La cei 86 de ani, activitatea artistică a Omarei Portuondo se află într-o permanentă ascensiune, bucurându-se de fiecare dată de concerte cu public numeros, de aprecierile și de ovațiile îndelungi ale spectatorilor. Fiul sau, Ariel, o însoțeste peste tot în lume, în calitate de producator.



Artista recunoaște că nu are dorințe imposibile sau costisitoare și nu se grabește cu nimic. Într-un interviu recent, Omara Portuondo marturisea: „Nu-mi pun mai multe dorințe în același timp, ca sa fiu sigură că mi le voi putea îndeplini. Pe rând. Nu mă grăbesc. Sunt încă tânără. Și chiar dacă poate chipul meu nu mai arată atât de tânăr ca odinioară, sufletul meu e mereu în floarea vârstei.”



De-a lungul timpului, Omara a fost supranumită „Edith Piaf a Cubei” sau „Papușa de ciocolată”. Iubește Cuba. Iubește La Havana. Crede în ceea ce cântă și are numeroase melodii superbe despre țara sa și despre frumusețile ei, pe care le-a facut cunoscute în întreaga lume. Nu ar fi putut să cânte cu atâta dragoste „Soy cubana” dacă ar fi ales să trăiască în altă țară.