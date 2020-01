Dodo Pizza va „importa” angajați din Nepal!

Dodo Pizza, franciza rusească ce și-a început extinderea de la Brașov, va „importa” angajați din Nepal! Rușii au vândut, la Brașov, pizza de peste cinci milioane de lei anul trecut!



Rețeaua Dodo Pizza, prezentă în București și Brașov, are în plan să deschidă anul acesta două noi pizzerii în București și să lanseze procesul de francizare, estimând o creștere a vânzărilor la 20 de milioane de lei, a declarat Sergiu Bolocan, fondatorul francizei din România.



Investiția în noile spații va depinde de formatul care va fi ales în funcție de zona spațiului găsit, suprafața și starea spațiului și variază între 150.000 și 250.000 de euro.



Mărimea echipei depinde de nivelul de vânzări. O locație noua începe cu o echipă de 12-15 persoane (personal în bucătărie și livratori) și crește în funcție de nivelul încasărilor. Spre exemplu, numărul maxim de angajați pe care-l are acum o pizzerie cu încasări de peste 500.000 de lei pe luna este de peste 50.



Anul 2019 a fost închis cu o cifră de afaceri de 14,19 milioane de lei, la nivelul celor 5 restaurante, dintre care patru în București și unul în Brașov. Cele mai mari încăsari, peste 5,7 milioane de lei, au fost generate de restaurantul din Brașov, primul deschis în urmă cu cinci ani, care continuă să crească de la an la an.



Anul acesta au planificat să ajungă la vânzări proprii în valoare de 20 de milioane de lei, fără eventualele puncte în franciză care s-ar putea deschide odată ce procesul va fi lansat.



La finalul anului 2019, în pizzeriile Dodo lucrau 147 de angajați, numar care va crește cu circa 30-40% anul acesta, urmând ca o parte din personal să fie angajat din Nepal.



„Vom crește proporțional cu creșterea cifrei de afaceri – cu 30-40%. Da, vom importa, preponderent din Nepal, avem o experiență pozitiva cu baieții pe care deja îi avem de acolo. Am decis că vom avea un efectiv de minim 30% de nepalezi. Acum avem 11 persoane și vom crește echipa lor până la circa 30 de persoane”, a explicat Sergiu Bolocan pentru wall-street.ro.



Dodo Pizza nu va colabora nici anul acesta cu procesatorii tip UberEats, FoodPanda sau Glovo, pentru că ar pierde contactul și controlul asupra experienței pe care o are clientul comandând produsul. In plus, Dodo Pizza garantează livrarea în 45 de minute, iar daca intârzie, oferă o pizza gratis, printr-un voucher. „Procesatorii au un model de business prin care ei nu pot garanta livrarea în 45 de minute și o responsabilitate materială în cazul în care întârzie, daca ar face-o – comisionul perceput ar trebui să fie dublu”, a explicat Sergiu Bolocan, fondatorul francizei din România.