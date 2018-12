Corona organizează un turneu internaţional la Braşov

Descriere foto: În perioada 18 - 20 decembrie 2018 are loc la Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibaşi” din Brașov, turneul internaţional „Cupa Corona - 100 România”; Sursa: pagina de fb ASC Corona BRASOV-echipa de handbal feminin; bzb.ro



Marţi debutează turneul internaţional „Cupa Corona - 100 România”!



Echipa de handbal Corona Braşov va organiza în perioada 18-20 decembrie 2018, „Cupa Corona - 100 România”, competiţie internaţională care va reuni la start patru echipe: Podravka Vegeta Koprivnica, SCM Râmnicu Vâlcea, SCM Gloria Buzău şi Corona Braşov.



Turneul se va desfăşura la Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibaşi”, iar preţul de intrare pe zi este 15 lei, biletul fiind valabil pentru ambele meciuri. Posesorii de abonamente pot intra în baza acestuia.



Preşedintele Coronei, Liviu Drgomir, a declarat că este încântat că în an centenar, clubul Corona va încheia seria cupelor „Corona - 100 România”, cu un turneu internaţional la handbal senioare.



„Se ştie deja, că în 2018, toate competiţiile amicale organizate de clubul nostru s-au numit şi 100 România, ca semn de sărbătoare în anul centenar. A fost un an bun pentru noi şi mă bucur să încheiem seria acestor competiţii cu un turneu internaţional la handbal senioare. Avem nevoie de meciuri puternice, tocmai din acest motiv am chemat echipe bune, echipe care ne-au pus probleme. Jucătoarele noastre vin după o perioadă în care antrenorul Ion Crăciun a pus accentul mai mult pe pregătiorea fizică, dar sperăm să fie un turneu bun, deşi încă nu avem echipa completă sută la sută şi în plus vor lipsi şi fetele care au fost la lotul naţional, şi anume Eliza Buceschi, Laura Chiper şi Marina Dmitrovic”, a spus oficialul Coronei.



După fractura de la mâna stângă, Sorina Tîrcă şi-a dat jos ghipsul şi a început programul de recuperare.



După turneul de la Braşov, Corona a confirmat participarea şi la turneul de la Râmnicu Vâlcea, acolo unde în perioadfa 28-29 se va desfăşura Memorialul „Constantin Tiţa”, la care vor participa patru echipe: SCM Râmnicu Vâlcea, Gloria Buzău, SCM Slatina şi Corona Braşov.





Programul meciurilor ( „Cupa Corona - 100 România”, 18 - 20 decembrie 2018):



Marţi, 18 decembrie 2018



Ora 17.00 SCM Râmnicu Vâlcea - Podravka Koprivnica

Ora 19.00 Corona Braşov - SCM Gloria Buzău



Miercuri, 19 decembrie 2018



Ora 17.00 SCM Gloria Buzău - Podravka Koprivnica

Ora 19.00 Corona Braşov - SCM Râmnicu Vâlcea



Joi, 20 decembrie 2018



Ora 14.00 SCM Râmnicu Vâlcea

Ora 16.00 Corona Braşov - Podravka Koprivnika

Ora 18.30 - FESTIVITATEA DE PREMIERE