Cea de-a 29-a ediţie a Crosului 15 Noiembrie va avea loc duminică, la Brașov

Anul acesta, din faţa Secţiei 440 vor porni în întrecere atleţi de elită din România şi străinătate. Startul crosuluise va da chiar din fabrica de unde a pornit revolta acum 31 de ani.



Atleţi de elită din 15 ţări şi peste 500 de atleţi amatori de toate vârstele sunt aşteptaţi anul acesta la cea de-a 29-a ediţie a Crosului 15 Noiembrie, ce se va desfăşura duminică, 11 noiembrie 2018.



Înscrierile s-au putut face online (până în 8 octombrie), iar în perioada 8 - 10 noiembrie 2018 la punctul din Piaţa Sfântul Ioan. Tot în Piaţa Sf. Ioan se vor putea ridica şi kit-urile de concurs.



Evenimentul este organizat în memoria celor care s-au ridicat împotriva comunismului în 15 noiembrie 1987, considerat o avanpremieră a Revoluţiei din decembrie 1989.



Printre sportivii de elită care şi-au anunţat participarea la competiţie sunt românii Ancuţa Bobocel (campioană mondială universitară), Nicolae Alexandru Soare (vicecampion european şi vicecampion universitar), Roxana Bârcă (campioană balcanică), dar şi nume importante ale atletismului internaţional, printre care Veronica Inglese, medaliată cu argint la Campionatul European de la Amsterdam.



Ediţia din acest an vine cu o serie de noutăți!



Anul acesta, Crosul 15 Noiembrie va aduce un suflu nou celui mai longeviv concurs de cros din România, desfăşurat fără întrerupere, timp de 28 de ani la Braşov.



Din acest an, crosul este omologat internaţional, astfel că atleţii profesionişti care vor participa la competiţie îşi vor putea trece rezultatele în palmaresul personal.



De asemenea, la această ediţie, startul se va da din faţa Secţiei 440 (Matriţe) a fostei Întreprinderi de Autocamioane Braşov, acesta fiind locul în care s-a aprins scânteia revoltei muncitoreşti din 15 noiembrie 1987. De acolo, atleţii vor alerga 5 km, pe traseul str. Poienelor - Calea Bucureşti - Spitalul Judeţean - Hidromecanica – Sala Patria – Bulevardul 15 Noiembrie – Prefectura Braşov.



Totodată, vor fi şi 2 curse scurte, una pentru copii şi cealaltă pentru familii, ambele pe traseul Sala Patria – Prefectura Braşov.



În aceste condiţii, organizatorii au anunţat că duminică, orele 9.15 – 13.00, circulaţia rutieră va fi întreruptă pe traseul crosului.



Tot ca o noutate, anul acesta competiţia va fi monitorizată de 25 de arbitri, iar pentru buna desfăşurare vor participa, de-a lungul traseului, în jur de 80 de voluntari.



Premierea concurenţilor va avea loc duminică, în Piaţa Sfântul Ioan, începând cu ora 13.00. După ceremonie, cei mici vor fi aşteptaţi la mai multe ateliere, special pregătite pentru ei.



Premii substanţiale pentru câştigători!



Organizatorul principal al crosului este Asociaţia Judeţeană de Atletism Braşov. Evenimentul este sprijinit de Asociaţia 15 Noiembrie 1987, de Primăria Brașov și de Consiliului Judeţean Braşov.



Anul acesta, Asociaţia Judeţeană de Atletism Braşov a aplicat pe unul dintre programele de finanţare şi a reuşit să obţină o parte din suma necesară organizării competiţiei.



Consiliul Judeţean Braşov a asigurat o finanţare pentru cros în valoare de 119.700 lei, prin programul de finanţare a evenimentelor sportive.

Totodată, suma de 69.972,90 lei a fost alocată şi de Primăria Braşov, pentru acoperirea cheltuielilor cu realizarea materialelor necesare desfăşurării crosului.



Sumele primite de la Consiliul Judeţean Braşov vor fi folosite, pentru premierea sportivilor.



Anul acesta premiile pentru pentru câştigători, vor fi acordate până la locul 20. Pentru locurile fruntașe sunt acordate premii substanţiale „La seniori, primul loc la masculin şi la feminin va fi premiat cu 1.500 de euro”, a anunţat Silviu Prescorniţoiu, preşedinte Asociaţia Judeţeană de Atletism Braşov.





Revolta de acum 31 de ani s-a declanşat la secţia 440 (Matriţe) de la Întreprinderea de Autocamioane Braşov, printr-o grevă începută în data de 14 noiembrie, noaptea, la schimbul III şi continuata a doua zi cu un marş la care au participat câteva mi de salariaţi.



Secţia 440, nu a fost demolată, aşa cum s-a întâmplat cu multe hale ale uzinei. Ba mai mult, , secţia arată ca acum 31 de ani: „S-au mai vândut câteva utilaje la fier vechi. În rest, este tot secţie de matriţe. În schimb, nu mai sunt aproximativ 2.000 de muncitori, care să lucreze în 3 schimburi, ci în jur de 10 – 120”, a declarat Dănuţ Iacob, vicepreşedintele Asociaţiei 15 Noiembrie 1987.



Competiția va fi listată în calendarul AIMS şi deja a atras atenţia atleţilor din alte ţări, o serie dintre ei anunțându-și prezența la Crosul 15 Noiembrie, ediția a 29-a. Printre aceştia se numără atleţi din Germania, Croația, Italia, Irlanda, Cehia, Slovacia și Olanda.



Atleții din România înscriși la categoria seniori vor avea şansa să puncteze într-un top al celor mai buni alergători români, pe lângă clasamentul internațional al elitelor. Clasarea în această ierarhie autohtonă le va aduce premii suplimentare sportivilor din ţara noastră.



