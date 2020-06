Brașovul, pe locul 4 din țară după notele de 10 obținute la Evaluarea Națională

Ministrul Educației a publicat astăzi rezultatele la Evaluarea Națională 2020. Notele elevilor la examenele de Limba română, Matematică și Limba maternă, dar și media fiecărui elev la Evaluarea națională au fost afișate în premieră în dreptul unui cod, nu în dreptul numelor eleviilor ca în anii trecuți.Elevii care depun contestații semnează o declarație-tip alături de părinți în care se va menționa faptul că au luat la cunoștință că nota pe care o vor obține după contestație poate să modifice nota inițială fie prin creștere, fie prin descreștere.Rezultatele la Evaluarea Națională 2020 pot fi consultate accesând: http://evaluare.edu.ro/Evaluare/RapoarteC.aspx – Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă” Brașov – 5– Școala Gimnazială Nr. 5 Brașov – 3– Colegiul Național „Andrei Șaguna” Brașov – 2– Colegiul Național de Informatică „Dr. Ioan Meșotă” Brașov – 2– Școala Gimnazială Nr. 6 „Iacob Mureșianu” Brașov – 2– Școala Gimnazială Nr. 8 Brașov – 2– Școala Gimnazială Nr. 11 „Ștefan Octavian Iosif” Brașov – 2– Școala Gimnazială Nr. 19 Brașov – 2– Colegiul de Științe ale Naturii „Emil Racoviță” Brașov – 1– Școala Gimnaziață Nr. 25 Brașov – 1– Școala Gimnazială Nr. 27 „Anatol Ghermanschi” Brașov – 1– Școala Gimnazială Nr. 30 Brașov – 1– Școala Gimnazială „Peter Thal” Râșnov – 1– Școala Gimnazială Nr. 3 Râșnov – 1– Școala Gimnazială „Ovid Densusianu” Făgăraș – 1– Școala Gimnazială Nr. 1 Făgăraș – 1– Școala Gimnazială Moieciu de Jos – 1– Liceul Teoretic „Mitropolit Ioan Metianu” Zărnești – 1Cluj – 66Iași – 46Argeș – 42Brașov – 30Olt – 25Galați – 23Bacău/Alba – 22Timișoara/Vrancea 21Dâmbovița – 20Constanța/Suceava – 1930 de medii de 10 are Brașovul la Evaluarea Națională, din acest an. Notele au fost obținute în diverse unități școlare, dar, spre deosebire de alți ani, medii de 10 „curat” vin și din școlile din afara municipiului, precum Râșnov sau Zărnești. De asemenea, sunt peste 700 de medii cuprinse între 9.99 și 9.00 și alte câteva sute de medii peste 8.00. Cele mai mici note sunt de 1.00 curat – 14 la număr, toate în școli din mediul rural.În acest an, rezultatele sunt anoninimizate, date doar după un cod unic.Rezultatele de notă maximă pot fi accesate pe http://evaluare.edu.ro/Evaluare/CandFromJudIAD.aspx?Jud=10&Poz=0&PageN=1