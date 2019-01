Biserica de gheaţă de la Bâlea Lac va fi sfinţită vineri

Descriere foto: Biserica de gheaţă de la Bâlea Lac va fi sfinţită vineri, 25 ianuarie 2019. Alături de Hotelul de Gheață ce poartă tema „Frozen Love”, și complexul de Igluri, vor face deliciul vizitatorilor până în aprilie



Biserica de gheaţă de la Bâlea Lac va fi sfinţită vineri, 25 ianuarie 2019, de preoţi reprezentanţi ai principalelor biserici creştine din ţara noastră.



Ceremonia de sfinţire a Bisericii de Gheaţă de la Bâlea Lac se va desfăşura începând cu ora 12.00. La fel ca şi în sezoanele precedente, biserica este situată în imediata apropiere a Hotelului de Gheaţă şi a celor trei igluuri. Forma lăcaşului de cult construit din blocuri de gheaţă a fost inspirată de o veche biserică din satul sibian Mâlăncrav. Amenajările interioare sunt, însă, diferite, pornind de la forma altarului cu icoane în basorelief, până la amplasarea băncilor pentru participanţii la diversele evenimente.





Biserica are în interior un altar şi un crucifix din gheaţă, bănci din gheaţă acoperite cu blănuri, iar pe pereţi sunt sculptate în zăpadă îngheţată basoreliefuri cu teme religioase.



Biserica de Gheaţă de la Bâlea Lac are un caracter ecumenic şi va fi deschisă tuturor celor care vor să se reculeagă în acest inedit lăcaş de cult, situat la peste 2.000 de metri altitudine.



Biserica de Gheaţă de la Bâlea Lac a intrat în circuitul turistic şi ecumenic, astfel încât poate găzdui diverse ceremonii religioase şi evenimente, atât private, cât şi publice, la care pot avea acces pelerinii sau turiştii români şi străini care ajung la Bâlea Lac.



Primii doritori au făcut deja rezervări pentru diverse ceremonii, aşa cum se întâmplă în fiecare an.



„Prima cununie religioasă care se va oficia în acest sezon la Biserica de Gheaţă este programată pentru ziua de 7 martie 2019. Britanicii Emma Louise Shenton şi Mathew James McDonald îşi vor uni destinele în «ţinutul de cleştar» din căldarea lacului Bâlea. La eveniment vor participa aproximativ 30 de oaspeţi din Marea Britanie", explică responsabilii proiectului de marketing turistic de la Bâlea Lac.



Parte a Proiectului de Marketing Turistic „Hotel of Ice - Bâlea Lac”, Biserica de Gheaţă este un „lăcaş de cult” aparte, unic în această parte a Europei, ecumenic, deschis pentru vizitare oricărui turist, indiferent de orientarea religioasă.



În anii anteriori, Biserica de Gheaţă a găzduit programe de rugăciuni organizate de mai multe biserici, concerte corale şi evenimente private, precum botezuri sau cununii religioase. În acest an, lăcaşul este ridicat pentru a treisprezecea oară consecutiv. Dacă şi condiţiile meteorologice vor fi favorabile, obiectivul va putea fi admirat de vizitatori până în luna aprilie.



...............................................................................................



Este al 13-lea an în care la Bâlea Lac se construieşte o biserică de gheaţă, care împreună cu hotelul de gheaţă sunt obiective unicat în România şi în sud-estul Europei. Biserica de Gheaţă, este amplasată la câteva zeci de metri de Hotelul de Gheaţă, inaugurat înainte de Crăciun.



Hotelul este construit integral din zăpadă si din blocurile de gheaţă extrase din cel mai mare lac glaciar al Munţilor Făgăraş, Bâlea Lac.



Hotelul de la Bâlea Lac din acest sezon a fost dedicat Centenarului, iar restaurantul inclus poartă numele „Regele Ferdinand I al României – Întregitorul”, Regele României care a pecetluit Marea Unire de la Alba Iulia.



Camerele sunt denumite după principalele atracţii turistice din Munţii Făgăraş, tema aleasă fiind „Frozen Love”, din care sunt inspirate concepţia şi amenajările. Camerele principale ale hotelului poartă numele unor locuri şi obiective din zona Masivului Făgăraş.



Astfel, vizitatorii obiectivului din acest an vor „ajunge” foarte uşor, în doar câteva minute, de pe Vârful Suru, la Lacul Avrig, Vârful Negoiu, Valea Doamnei, Cabana Podragu, Castelul de lut din Valea Zânelor sau Palatul Brukenthal de la Avrig, ghidându-se după câteva elemente simbol ale fiecărei atracţii, imortalizate artistic în gheaţă.



În apropierea bisericii de gheaţă, este construit şi satelitul cu patru igluuri, unde pot fi cazaţi turişti. „Călătoria” prin zona Masivului Făgăraş va continua în complexul de igluuri, camerele purtând numele „Rezervaţia Arpăşel”, „Vârful Moldoveanu” şi „Poiana Neamţului”.



Turiştii care vor petrece nopţi la hotelul de gheaţă vor putea cumpăra un suvenir special: Astrid Friedrich a creat un parfum care are acelaşi nume cu tema Hotelului: „Frozen Love”, acesta având două versiuni, pentru femei şi pentru bărbaţi.



Primul hotel de gheaţă din România a fost realizat în 2006, la Bâlea Lac. Construcţiile de gheaţă inedite de la Bâlea rezistă timp de trei luni pe an. La edificiile efemere sosesc anual, sute de turişti străini, îndeosebi vest-europeni, dar şi mii de români, dornici de experienţe extreme. Hotelul de gheață de la Bâlea primește peste 8000 de oaspeţi anual.



Bâlea Lac reprezenta doar o zonă turistică fără pârtii amenajate, unde riscul de producere de avalanşe era foarte mare, pe crestele Făgăraşului, dar după ce a fost construit hotelul turismul montan extrem s-a revitalizat considerabil.